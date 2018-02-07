ALFA ROMEO GİULİA, YILIN EN İYİ OTOMOBİLİ SEÇİLDİ
Alfa Romeo Giulia, Almanya'nın otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen "Best Car 2018" yarışmasında, kendi sınıfında 2018 yılının en iyi otomobili seçildi.
Alfa Romeo Giulia, Almanya'nın otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen "Best Car 2018" yarışmasında, kendi sınıfında 2018 yılının "En İyi Otomobili" seçildi. Alfa Romeo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Almanya'nın otomobil dergilerinden Auto Motor&Sport tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği "Best Car 2018" isimli yarışmada, toplam 18 farklı ülkeden okuyucular, 11 farklı kategoride 385 model için oylamada bulundu.
OYLARIN YÜZDE 22,4'ÜNÜ ALDI
Alfa Romeo Giulia, oyların yüzde 22,4'ünü alarak, kendi kategorisinde "2018 Yılının En İyi Otomobili" ödülüne layık görüldü. Açıkmada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo EMEA Başkanı Roberta Zerbi, "Giulia'nın bu ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo Giulia'nın Almanya'daki başarısı son derece önemli, aynı zamanda tasarımcı ve mühendislerimiz Alman otomobil tutkunlarının tercih ve beklentilerini karşıladığı için son derece gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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