

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ve Alfa Romeo Marka Direktörü Türker Gürtekin'in ev sahipliğinde, İtalya'nın Milano şehrinde bulunan Alfa Romeo Tarihi Müzesi'ne otomotiv editörlerinin katılımıyla bir gezi düzenlendi. Gezide Alfa Romeo Giulia'nın test sürüşü de gerçekleştirildi.







Türker Gürtekin, müzede yaptığı değerlendirmede, Alfa Romeo'nun gelecek dönemde daha sofistike ve premium modellerle öne çıkacağını belirterek, özellikle son dönemde 4C ve 4C Spider modelleri üzerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.