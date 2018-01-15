ALEYNA, YENİ SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA YAKALANDI
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, Kaliforniya'da bir alışveriş merkezinde Amerikalı sevgilisiyle dudak dudağa öpüşürken görüntülendi.
Beş ay önce dil eğitimi için Amerika'ya giden, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, Kaliforniya'da bir alışveriş merkezinde yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.
EROL KÖSE PAYLAŞTI
Erol Köse'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyor.
STÜDYO ÇALIŞMALARI SIRASINDA TANIŞTILAR
Çevredekilere aldırmadan rahat tavırlar sergileyen ikili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor.
GEÇEN HAFTA ADI MUSTAFA MERT KOÇ'LA ANILMIŞTI
Öte yandan geçen hafta Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.
Aleyna Tilki ve Amerikalı sevgilisi böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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