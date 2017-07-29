ALEYNA TİLKİ'NİN YENİ KLİBİ ÇALINTI ÇIKTI
Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' ye çektiği klip çalıntı çıktı. Britney Spears'ın 'Work B..ch' ve 'Crazy' şarkıları ile benzer görüntüler taşıdığı görüldü.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısının ardından 'Sen Olsan Bari' şarkısı ile müzik listelerindeki yerini aldı. Aleyna'nın çok konuşulan klibi ise dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'in 2 farklı şarkısından benzer görüntüler taşıyordu.
TELİF ALABİLİR
Daha önce Çağatay Akman adlı genç şarkıcı, şarkısındaki benzerliklerle telif sorunu yaşamıştı. Aleyna Tilki de klibindeki benzerlikler nedeniyle telif sorunuyla karşılaşabilir.
İşte benzer sahneler:
Kaynak: haberinburada
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