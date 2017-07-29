Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu
1 Gamze 100 Tl, Kaportacılar Eylüle Sıra Veriyor! Hasar 5-10 Bin Tl'ye Çıkıyor
İstanbul'u 20 Dakika Vuran Dolunun Faturası Çok Ağır: 1.2 Milyar Tl!
Acun'un İhya Ettiği İsim Nursel Ergin, Evli İş Adamı Murat Akyer İle Nişanlandı
Yeni Taslak Hazır! Uçağı Rötar Yapana 300 Euro
Aleyna Tilki'nin Yeni Klibi Çalıntı Çıktı
Ankara'nın Firari Uyuşturucu Baronu Alışveriş Merkezinde Yakalandı
Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı

Aleyna Tilki'nin Yeni Klibi Çalıntı Çıktı

ALEYNA TİLKİ'NİN YENİ KLİBİ ÇALINTI ÇIKTI

Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' ye çektiği klip çalıntı çıktı. Britney Spears'ın 'Work B..ch' ve 'Crazy' şarkıları ile benzer görüntüler taşıdığı görüldü.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 08:50
Puan Ver : Aleyna Tilki'nin Yeni Klibi Çalıntı Çıktı(7/10)3

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısının ardından 'Sen Olsan Bari' şarkısı ile müzik listelerindeki yerini aldı. Aleyna'nın çok konuşulan klibi ise dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'in 2 farklı şarkısından benzer görüntüler taşıyordu.

TELİF ALABİLİR

Daha önce Çağatay Akman adlı genç şarkıcı, şarkısındaki benzerliklerle telif sorunu yaşamıştı. Aleyna Tilki de klibindeki benzerlikler nedeniyle telif sorunuyla karşılaşabilir.

İşte benzer sahneler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aleyna  Tilki  Nin  Yeni  Klibi  Çalıntı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER