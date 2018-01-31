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Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı
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Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı

ALEYNA TİLKİ'NİN SUŞİLİ, HAVYARLI KAHVALTI TABAĞI MİDE BULANDIRDI

Geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı kahvaltı tabağıyla ağızları açıkta bıraktı.

Tarih : 31 Ocak 2018, 09:40
Puan Ver : Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı(9/10)5

'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Tilki'nin iştahı kabardı. Popçunun kahvaltı tabağındaki suşili, havyar, midye ve karidesi görenler şaştı kaldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE İŞTAHI AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki'nin iştahı açıldı. Önceki gün dostlarıyla İstanbul'daki bir mekanda kahvaltı yapan genç popçu, paylaştığı menüyle ağızları açıkta bıraktı. Açık büfeden kendine karışık bir tabak hazırlayan Aleyna'nın mönüsünde yok yoktu.

TABAKTA HER ŞEY VARDI

Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, suŞi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan 'donut' yedi. Tilki'nin bu ziyafeti ise "Zehirlenmese bari" dedirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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