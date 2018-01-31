'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Tilki'nin iştahı kabardı. Popçunun kahvaltı tabağındaki suşili, havyar, midye ve karidesi görenler şaştı kaldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE İŞTAHI AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki'nin iştahı açıldı. Önceki gün dostlarıyla İstanbul'daki bir mekanda kahvaltı yapan genç popçu, paylaştığı menüyle ağızları açıkta bıraktı. Açık büfeden kendine karışık bir tabak hazırlayan Aleyna'nın mönüsünde yok yoktu.

TABAKTA HER ŞEY VARDI

Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, suŞi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan 'donut' yedi. Tilki'nin bu ziyafeti ise "Zehirlenmese bari" dedirtti.

Kaynak: haberinburada