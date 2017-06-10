ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKISI YOUTUBE'DEN KALDIRILDI
Aleyna Tilki'nin ve Emrah Karaduman'ın Youtube'de 200 milyondan fazla izlenen 'Cevapsız Çınlama' şarkısı, YouTube'dan telif hakkı nedeniyle kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın Youtube'de 240 milyon izlenen şarkısı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' , AnnaRF isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırmıştı.
Henüz bu telif skandalı gündemdeyken ilginç bir telif skandalı da Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' şarkısında yaşandı.
16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar