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aleyna tilki'nin şarkısı youtube'den kaldırıldı

ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKISI YOUTUBE'DEN KALDIRILDI

Aleyna Tilki'nin ve Emrah Karaduman'ın Youtube'de 200 milyondan fazla izlenen 'Cevapsız Çınlama' şarkısı, YouTube'dan telif hakkı nedeniyle kaldırıldı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Aleyna Tilki'nin Şarkısı Youtube'den Kaldırıldı(6/10)4


Geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın Youtube'de 240 milyon izlenen şarkısı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' , AnnaRF isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırmıştı.



Henüz bu telif skandalı gündemdeyken ilginç bir telif skandalı da Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' şarkısında yaşandı.



16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti.



 



kaynak:milliyet








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