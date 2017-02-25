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aleyna tilki'den tepki çeken paylaşım

ALEYNA TİLKİ'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

18 yaşından küçük olduğu halde gece klüplerinden sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği için tepki çekti.

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:55
Puan Ver : Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Paylaşım(8/10)9


Aleyna Tilki, son zamanlarda deldiği yasaklarla ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olmasına rağmen nargile içerken görüntülenmiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.







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