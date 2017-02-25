ALEYNA TİLKİ'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
18 yaşından küçük olduğu halde gece klüplerinden sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği için tepki çekti.
Aleyna Tilki, son zamanlarda deldiği yasaklarla ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olmasına rağmen nargile içerken görüntülenmiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
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