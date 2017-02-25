18 yaşından küçük olduğu halde gece klüplerinden sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği için tepki çekti.



Aleyna Tilki, son zamanlarda deldiği yasaklarla ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olmasına rağmen nargile içerken görüntülenmiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.