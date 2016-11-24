

Diyarbakır'da verdiği konser sırasında yaşanan patlama sonrası sahnelere ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, yaşadığı travmayı atlatabilmek için yurtdışına gitme kararı aldı.







Önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte yurtdışına çıkacak olan 16 yaşındaki şarkıcı, döndükten sonra sınavlarına konsantre olacağını ve aralık ayının ortalarında tekrar sahnelere döneceği söyledi.







Aleyna Tilki, “Diyarbakır'a gittiğiniz için pişman mısınız?” sorusuna “Asla pişman değilim” diye yanıt verdi.







kaynak:posta