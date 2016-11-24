ALEYNA TİLKİ YURTDIŞINA GİDİYOR
Diyarbakır konseri sırasında saldırıya uğrayan Aleyna Tilki, hayranlarını üzecek bir karar verdi
Diyarbakır'da verdiği konser sırasında yaşanan patlama sonrası sahnelere ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, yaşadığı travmayı atlatabilmek için yurtdışına gitme kararı aldı.
Önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte yurtdışına çıkacak olan 16 yaşındaki şarkıcı, döndükten sonra sınavlarına konsantre olacağını ve aralık ayının ortalarında tekrar sahnelere döneceği söyledi.
Aleyna Tilki, “Diyarbakır'a gittiğiniz için pişman mısınız?” sorusuna “Asla pişman değilim” diye yanıt verdi.
kaynak:posta
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