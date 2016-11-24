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aleyna tilki yurtdışına gidiyor

ALEYNA TİLKİ YURTDIŞINA GİDİYOR

Diyarbakır konseri sırasında saldırıya uğrayan Aleyna Tilki, hayranlarını üzecek bir karar verdi

Tarih : 24 Kasım 2016, 13:15
Puan Ver : Aleyna Tilki Yurtdışına Gidiyor(10/10)8


Diyarbakır'da verdiği konser sırasında yaşanan patlama sonrası sahnelere ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, yaşadığı travmayı atlatabilmek için yurtdışına gitme kararı aldı.



Önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte yurtdışına çıkacak olan 16 yaşındaki şarkıcı, döndükten sonra sınavlarına konsantre olacağını ve aralık ayının ortalarında tekrar sahnelere döneceği söyledi.



Aleyna Tilki, “Diyarbakır'a gittiğiniz için pişman mısınız?” sorusuna “Asla pişman değilim” diye yanıt verdi.



 



kaynak:posta








Etiketler: Aleyna  Tilki  Yurtdışına  Gidiyor    haber

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