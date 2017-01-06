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aleyna tilki 'utanıyorum' dedi

ALEYNA TİLKİ 'UTANIYORUM' DEDİ

Genç popçu Aleyna Tilki, yaşanan terör olayları karşısında bir şey yapamadığından dolayı utandığını dile getirdi.

Tarih : 06 Ocak 2017, 12:36
Puan Ver : Aleyna Tilki 'utanıyorum' Dedi(7/10)5


Küçük yaşta sahneye çıktığı için magazin basınında isminden sıkça söz ettiren ve hakkında yapılan haberlerle de geride bıraktığımız yıla damga vuran Aleyna Tilki, ülkede yaşanan terör olayları sonrası hissettiklerini "Ben yazarsam lafımı esirgemem" notuyla paylaştı.



Yaşananlara karşı bir şey yapamadığı için kendisini suçlayan Tilki'nin dikkat çekici satırları ise şöyle: "İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!"



 



kaynak:mynet








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