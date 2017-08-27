Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Sen Olsan Bari"yi telif hakkı talep etmeden Galatasaray'a verdi. Bafetimbi Gomis'in gollerinden sonra artık aynı şarkı çalınacak.

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı "Sen Olsan Bari", bundan böyle Türk Telekom Stadı'nda yankılanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in şarkı eşliğinde dans ettiği videonun gördüğü ilgi üzerine Galatasaray yönetimi takımın iç saha maçlarında şarkıyı kullanma kararı aldı.

Tilki ve şirketi DMC, sarı kırmızılılara jest yaparak telif hakkı talep etmedi.

Kaynak: haberinburada