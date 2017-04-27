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aleyna tilki: ruhunu serbest bırakamazsın...

ALEYNA TİLKİ: RUHUNU SERBEST BIRAKAMAZSIN...

Şöhretle çok genç yaşta tanışan Aleyna Tilki'den itiraf gibi paylaşım geldi.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : Aleyna Tilki: Ruhunu Serbest Bırakamazsın...(7/10)9


'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısıyla kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaşan Aleyna Tilki, sadece müzikal anlamda elde ettiği başarıyla değil 18 yaşından küçük sahneye çıktığı için de magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Şimdilerde Demet Akalın'la birlikte objektiflerin karşısına çıkan Aleyna Tilki, erken yaşta gelen şöhretten ve kazanılan başarılardan dolayı üzerinde bir ağırlık oluştuğunu hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

 

EN BÜYÜK ENGEL

 

Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük başarıların kimi zaman insana engel olabileceğini de söylüyor. İşte o satırlar: “En büyük engel, kendi başarındır. Başarıların, beklentileri çoğaltır. Büyük bir başarıdan söz ettirdiysen de, bu senin en büyük engelin olur. Ruhunu serbest bırakamazsın…”



 



kaynak:gazetevatan








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