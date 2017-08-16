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Aleyna Tilki, Kendisini Ahmet Kaya ile Mukayese Etti

ALEYNA TİLKİ, KENDİSİNİ AHMET KAYA İLE MUKAYESE ETTİ

Konuk olduğu radyo programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisini Ahmet Kaya ile mukayese etmesi tepki çekeceğe benziyor.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Aleyna Tilki, Kendisini Ahmet Kaya İle Mukayese Etti(7/10)3

Number1 Türk Fm'de yayınlanan "Kadir Çetin ile Numberone Star'ın" bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Samimi açıklamalarda bulunan genç şarkıcı, kendini bir tek Ahmet Kaya ile mukayese ettiğini belirtti.

"İLK AHMET KAYA SONRA BEN"

Kadir Çetin'in "Cevapsız Çınlama şarkısı ile 300 milyonu geçtin, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ismi oldun" demesi üzerine Aleyna Tilki, "Google'da en çok aratılan ilk benim ikinci şeyse "Slime" nasıl yapılır. İlk Aleyna Tilki yani Youtube'ta da 'A' yazınca Ahmet Kaya ikinci benim" dedi.

"25 YAŞINDA EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIM"

Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.

"KONSERİMDE OTURAN TEYZELERİ GÖRÜNCE..."

Hedef kitlesi olmayan insanların da onu dinlediğini belirten Aleyna Tilki "Sokakta bebeklerden tutun 70'li 80'li yaşlara kadar uzanan teyzeler, babanneler, amcalar da dahil olmak üzere beni dinliyorlar. Konserlerimde oturan teyzeleri görünce dedim ki kendime Aleyna sanırım oldu bu iş" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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