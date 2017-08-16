ALEYNA TİLKİ, KENDİSİNİ AHMET KAYA İLE MUKAYESE ETTİ
Konuk olduğu radyo programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisini Ahmet Kaya ile mukayese etmesi tepki çekeceğe benziyor.
Number1 Türk Fm'de yayınlanan "Kadir Çetin ile Numberone Star'ın" bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Samimi açıklamalarda bulunan genç şarkıcı, kendini bir tek Ahmet Kaya ile mukayese ettiğini belirtti.
"İLK AHMET KAYA SONRA BEN"
Kadir Çetin'in "Cevapsız Çınlama şarkısı ile 300 milyonu geçtin, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ismi oldun" demesi üzerine Aleyna Tilki, "Google'da en çok aratılan ilk benim ikinci şeyse "Slime" nasıl yapılır. İlk Aleyna Tilki yani Youtube'ta da 'A' yazınca Ahmet Kaya ikinci benim" dedi.
"25 YAŞINDA EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIM"
Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.
"KONSERİMDE OTURAN TEYZELERİ GÖRÜNCE..."
Hedef kitlesi olmayan insanların da onu dinlediğini belirten Aleyna Tilki "Sokakta bebeklerden tutun 70'li 80'li yaşlara kadar uzanan teyzeler, babanneler, amcalar da dahil olmak üzere beni dinliyorlar. Konserlerimde oturan teyzeleri görünce dedim ki kendime Aleyna sanırım oldu bu iş" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar