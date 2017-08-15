Number1 Türk Fm'de yayınlanan 'Kadir Çetin ile Numberone Star'ın' bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, "25 yaşında evlenip çocuk yapmak istiyorum" dedi.

'KADIN GİBİ HİSSEDERSEM KADIN OLURUM'

"Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki, "Ben dans ederken kot, t-shirtte giysem dişi duruyorum. Bu benim dış görünüşümle ilgili. Yaptığım dans sanatsal da olsa dişi duruyor. Bu benim özelliğim galiba. Bendeki kot bir farklı duruyor, çekici olduğumu düşünmüyorum. Her şeyi masumiyete dönüştürdüğümü düşünüyorum.Hem genç kızım, hem çocuğum, hem asiyim, hem şefkatliyim hepsiyim. Bir insan istediğinde hepsi olabilir bence" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE OLDUĞU İÇİN OKUL DEĞİŞTİRİYORUM"

"Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Aleyna Tilki "Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum" dedi.

Kaynak: haberinburada