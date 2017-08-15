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Aleyna Tilki, Evlenip Çocuk Yapma Hayallerini Kurmaya Şimdiden Başladı

ALEYNA TİLKİ, EVLENİP ÇOCUK YAPMA HAYALLERİNİ KURMAYA ŞİMDİDEN BAŞLADI

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki verdiği röportajda, 25 yaşında evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyleyerek gelecek planlarını sıraladı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Aleyna Tilki, Evlenip Çocuk Yapma Hayallerini Kurmaya Şimdiden Başladı(5/10)1

Number1 Türk Fm'de yayınlanan 'Kadir Çetin ile Numberone Star'ın' bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, "25 yaşında evlenip çocuk yapmak istiyorum" dedi.

'KADIN GİBİ HİSSEDERSEM KADIN OLURUM'

"Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki, "Ben dans ederken kot, t-shirtte giysem dişi duruyorum. Bu benim dış görünüşümle ilgili. Yaptığım dans sanatsal da olsa dişi duruyor. Bu benim özelliğim galiba. Bendeki kot bir farklı duruyor, çekici olduğumu düşünmüyorum. Her şeyi masumiyete dönüştürdüğümü düşünüyorum.Hem genç kızım, hem çocuğum, hem asiyim, hem şefkatliyim hepsiyim. Bir insan istediğinde hepsi olabilir bence" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE OLDUĞU İÇİN OKUL DEĞİŞTİRİYORUM"

"Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Aleyna Tilki "Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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