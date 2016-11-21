ALEYNA TİLKİ: ÇOK KORKTUM BİR SÜRE ARA VERECEĞİM
Diyarbakır'da konser verdiği kafeye iki adet el yapımı patlayıcı atılan Aleyna Tilki, bir süre sahnelerden uzak durmaya karar verdi.
Kayapınar İlçesi'nde şarkı söylemek üzere sahneye çıktığı salona el yapımı patlayıcı atılması 16 yaşındaki Aleyna Tilki'yi korkuttu.
Hürriyet'in haberine göre patlamanın ardından mekândan apar topar çıkarılan ve kentten ayrılan Tilki, “Çok korktum, bir süre her şeyden uzak duracağım” dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar