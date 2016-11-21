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aleyna tilki: çok korktum bir süre ara vereceğim

ALEYNA TİLKİ: ÇOK KORKTUM BİR SÜRE ARA VERECEĞİM

Diyarbakır'da konser verdiği kafeye iki adet el yapımı patlayıcı atılan Aleyna Tilki, bir süre sahnelerden uzak durmaya karar verdi.

Tarih : 21 Kasım 2016, 11:16
Puan Ver : Aleyna Tilki: Çok Korktum Bir Süre Ara Vereceğim(7/10)7


Kayapınar İlçesi'nde şarkı söylemek üzere sahneye çıktığı salona el yapımı patlayıcı atılması 16 yaşındaki Aleyna Tilki'yi korkuttu.

Hürriyet'in haberine göre patlamanın ardından mekândan apar topar çıkarılan ve kentten ayrılan Tilki, “Çok korktum, bir süre her şeyden uzak duracağım” dedi.


 


 


kaynak:habertürk








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