

Hürriyet'in haberine göre patlamanın ardından mekândan apar topar çıkarılan ve kentten ayrılan Tilki, “Çok korktum, bir süre her şeyden uzak duracağım” dedi.











kaynak:habertürk

Kayapınar İlçesi'nde şarkı söylemek üzere sahneye çıktığı salona el yapımı patlayıcı atılması 16 yaşındaki Aleyna Tilki'yi korkuttu.