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Aleyna Tilki: Büyüdüm Ülkenin En Ünlüsü Oldum, Kendimi Çok Beğeniyorum

ALEYNA TİLKİ: BÜYÜDÜM ÜLKENİN EN ÜNLÜSÜ OLDUM, KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM

Aleyna Tilki verdiği röportajda, "Okulun en ünlü kızıydım şimdi ülkenin en ünlü kızıyım" diyerek öz güven patlaması yaşadı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : Aleyna Tilki: Büyüdüm Ülkenin En Ünlüsü Oldum, Kendimi Çok Beğeniyorum(8/10)4

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki Elle dergisinin Eylül sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı. "Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım. Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak." diyerek yine herkesi şaşırtmayı başardı.

"KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Aleyna Tilki öz güven patlaması yaşadığı açıklamalarına şöyle devam etti: Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım. Kendi kendimle yarışıyorum

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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