17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki Elle dergisinin Eylül sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı. "Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım. Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak." diyerek yine herkesi şaşırtmayı başardı.

"KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Aleyna Tilki öz güven patlaması yaşadığı açıklamalarına şöyle devam etti: Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım. Kendi kendimle yarışıyorum

Kaynak: haberinburada