ALEYNA TİLKİ: BÜYÜDÜM ÜLKENİN EN ÜNLÜSÜ OLDUM, KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM
Aleyna Tilki verdiği röportajda, "Okulun en ünlü kızıydım şimdi ülkenin en ünlü kızıyım" diyerek öz güven patlaması yaşadı.
17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki Elle dergisinin Eylül sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı. "Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım. Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak." diyerek yine herkesi şaşırtmayı başardı.
"KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"
Aleyna Tilki öz güven patlaması yaşadığı açıklamalarına şöyle devam etti: Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım. Kendi kendimle yarışıyorum
Kaynak: haberinburada
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