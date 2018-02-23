ALEYNA, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA REZİL OLDU!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla rezil oldu. Tilki, fotoğrafında photshop ile boyunu uzatıp kendisini zayıflattı.
Yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilki bu sefer de yaptığı photshop ile gündemde.
HEM UZAMIŞ HEM DE ZAYIFLAMIŞ
Genç yaşına rağmen büyük başarı elde eden Aleyna Tilki'nin paylaşımları olay oldu. Tilki'nin son fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları "Photoshop'u abartmış, 2 ayda hem uzamış hem de zayıflamış" yorumunda bulundu.
ALEYNA: PHOTOSHOP YOK ÇATLAYIN
Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın."
İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aşkı İçin Çarşaf Giyerek Kadın Kılığına Giren Genç Yakalandı
- İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı
- Bmgk'deki Suriye Oylaması Öncesi Rusya Ateşkesi Kabul Etti
- Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı
- Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
- 3. Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Rusya, Suriye'de İnsani Ateşkes İstenilen Bmgk Tasarısına İtiraz Etti
- Canlı Yayında Stüdyo Karıştı! Bir Anda Yumruklaşmaya Başladılar
- 14 Yaşındaki Çocuk, 2 Yıldır Yumurtladığını İddia Ediyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar