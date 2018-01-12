ALEX'TEN FENERBAHÇE MESAJI: ÇOK ÖZLEDİM
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, bir taraftarın sosyal medyadan "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna "Çok özledim" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sarı-lacivertli taraftarları duygulandırdı.
"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"
Bir takipçisinin "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusunu yanıtlayan Alex, "Çok özledim!" cevabını verdi.
"LAHMACUNU ÇOK SEVİYORUM"
Alex ayrıca, "Kaptan lahmacunu da özledin mi?" şeklinde yöneltilen soruyu, "Çok seviyorum" sözleriyle yanıtldı.
Kaynak: haberinburada
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