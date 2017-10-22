Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve İspanyolca, "Derbiyi özledim" mesajı paylaştı. Galatasaray'a attığı bir golün fotoğrafını da paylaşan Alex, "Başarılar Fenerbahçem" notunu da ekledi. Alex'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: haberinburada