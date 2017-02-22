

Birlikte dünyayı karış karış gezen maceraperest Alexis Ren ile Jay Alvarrez, sosyal medya üzerinden birbirlerine demediklerini bırakmadı.







Alvarrez'in ünlendikten sonra çok değiştiğini ve artık onu tanıyamadığını belirten Ren, aşkın kendisini uzun bir süre kör ettiğini ama artık gerçekleri görebildiğini ifade etti.







Sinirine yenik düşen 20 yaşındaki model, eski sevgilisinin cinsel organıyla ilgili de hakaretlerde bulundu. Takipçileri, bu davranışı nedeniyle sosyal medya fenomenini eleştiri yağmuruna tuttu.







kaynak:milliyet