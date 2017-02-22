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alexis ren ile jay alvarrez ayrıldı

ALEXİS REN İLE JAY ALVARREZ AYRILDI

'Uçurumdan düşen sevgilisine yardım etmeyen genç' videosu ile sosyal medyada büyük tepki çeken 20 yaşındaki model Alexis Ren ile Jay Alvarrez, geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde ilişkilerini noktaladı.

Tarih : 22 Şubat 2017, 15:19
Puan Ver : Alexis Ren İle Jay Alvarrez Ayrıldı(10/10)8


Birlikte dünyayı karış karış gezen maceraperest Alexis Ren ile Jay Alvarrez, sosyal medya üzerinden birbirlerine demediklerini bırakmadı.



Alvarrez'in ünlendikten sonra çok değiştiğini ve artık onu tanıyamadığını belirten Ren, aşkın kendisini uzun bir süre kör ettiğini ama artık gerçekleri görebildiğini ifade etti.



Sinirine yenik düşen 20 yaşındaki model, eski sevgilisinin cinsel organıyla ilgili de hakaretlerde bulundu. Takipçileri, bu davranışı nedeniyle sosyal medya fenomenini eleştiri yağmuruna tuttu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Alexis  Ren  İle  Jay  Alvarrez  Ayrıldı    haber

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