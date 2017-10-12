Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni Talisca'lar bulmak" için bir süre önce Brezilya'ya çıkarma yapmıştı. Başkan bu seyehatinde F.Bahçe efsanesi Alex'le de görüşmüş ve "Gözüne çarpan genç bir yetenek var mı?" diye sormuştu. Alex ise birkaç genç oyuncunun adını Orman'la paylaşıp, "Bu isimleri bir araştırın, yeni yeni parlıyorlar. Herkesin gözü onların üzerinde. İleride adlarından çok söz ettirebilir" dedi.

Alex'in verdiği isimler arasında Başkan Fikret Orman'ı en çok etkileyense Recife'de bu yıl A takıma yükselen 1999 doğumlu Juninho olduğu öğrenildi. Alex'in verdiği isimleri izleyen Orman genç oyuncunun araştırılmasını istedi.

Kaynak: haberinburada