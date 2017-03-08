

Amazon'un akıllı sesli asistan sistemi Alexa gittikçe daha da popülerleşiyor. Huawei'nin ardından Motorola'da Alexa'ya destek çıktı. İşte detaylar.



Apple'ın Siri'si ile başlayan sesli asistan yarışında gün geçtikçe oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Apple'dan sonra, Google,SamsungveAmazongibi isimler de sesli asistan üzerinde çalışmalara başlamıştı. Amazon'un kısa süre önce tanıttığı sesli asistanıAlexa, özellikle Amerika'da hayli dikkat çekmişti.



Hali hazırda kullanımda olan sesli asistanlara nazaran daha başarılı bir yapıya sahip olan Alexa'ya ilk destek Huawei'den gelmiş ve Çinli üretici önümüzdeki dönemde satışa sunacağı telefonlarda bu uygulamaya yer vermeyi düşündüğünü açıklamıştı.



Huawei'den sonra, Alexaiçin bir diğer teklif de Lenovobünyesindeki Motorola'dan geldi. Motorola, bu sesli asistana dahili erişime sahip bir Moto Modhoparlörü üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca Motorola'da aynı Huaweigibi önümüzdeki dönemde satışa sunacağı telefonlarda bu uygulamayı ön yüklü olarak kullanıcılarına sunacağını duyurdu.



Bu iki firmanın yanı sıra Amazon'un da sesli asistanı ile ilgili büyük planları var. Amazon, Alexa'yı daha da stabil hale getirip, Amazon Echoisimli akıllı ev asistanında kullanmayı planlıyor. Böylece çeşitli uygulamalar vasıtasıyla Echo, çevresindeki Alexa'nın yüklü akıllı cihazları da kontrol edebilecek. Örneğin Echo'ya bir arkadaşınızı aramasını söylediğinizde bu işlemi telefonunuzda yüklü olan Alexa'nın üzerinden gerçekleştirebilecek.



Bakalım Amazon'un bu hamlesine, akıllı ev asistanı konusundaki bir diğer öncü isim olan Google'dan nasıl bir yanıt gelecek? Bekleyip göreceğiz.



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