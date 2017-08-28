Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor" teklifini teşekkür ederek kabul etmedi.

Milyonların seyrettiği heyecan dolu yarışma Survivor Brezilya kadrosu da hazır. Acun Ilıcalı Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza'yı Survivor'a getirmek için teklifte bulundu.

Gelen bilgiler arasında Alex de Souza'nın bu teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi. Alex de Souza'nın ülkesinde bir programda TV yorumculuğu yapacağı belirtildi.

(Medyahaber)

Kaynak: haberinburada