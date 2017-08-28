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Alex, müjdeli haberi bekleyen Acun'u hayal kırıklığına uğrattı

ALEX, MÜJDELİ HABERİ BEKLEYEN ACUN'U HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor" teklifini teşekkür ederek kabul etmedi.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Alex, Müjdeli Haberi Bekleyen Acun'u Hayal Kırıklığına Uğrattı(9/10)5

Milyonların seyrettiği heyecan dolu yarışma Survivor Brezilya kadrosu da hazır. Acun Ilıcalı Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza'yı Survivor'a getirmek için teklifte bulundu.

Gelen bilgiler arasında Alex de Souza'nın bu teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi. Alex de Souza'nın ülkesinde bir programda TV yorumculuğu yapacağı belirtildi.

(Medyahaber)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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