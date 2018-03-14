ALEX DE SOUZA'YI ESKİ FENERBAHÇELİ SEMİH ŞENTÜRK KARŞILADI
Derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen Alex de Souza'yı, eski Fenerbahçelilerden sadece Semih Şentürk karşıladı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın Sao Paulo'dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.
SEMİH ŞENTÜRK KARŞILADI
Alex de Souza'yı havalimanında karşılayanlar arasında eski takım arkadaşı Semih Şentürk de vardı. Alex'i İstanbul'dan ayrılırken tek uğurlayan futbolcu olan Semih Şentürk, böylelikle eski takım arkadaşına tekrar vefasını göstermiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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