Ak Parti'den Saadet Çıkışı: Kilit Parti Gibi Göstermek Gerçekçi Değil
Mobilya Devi Yataş, Divan Markasını Satın Altı
Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
Indian Wells'te İkisi De Çakıldı
Güpegündüz Valizle 7 Milyon Tl'lik Eroin Taşıyan Torbacılar Suçüstü Yakalandı
Veli Öğretmene Yumrukla Saldırdı, Süpürge Sapıyla Dayak Yedi
Otel Odasındaki Akla Zarar Teklifi Neden Reddettiği Ortaya Çıktı
Alex De Souza'yı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk Karşıladı
Jette Ölenlerin Cenazeleri Türkiye'de! Bir Tek Kaptan Getirilemedi
Davetli 3 Arkadaşı Son Anda Gitmekten Vazgeçti Ama Hepsi Kahroldu!
Tecavüz Etti Diye Öldürülmüştü, Bebeğin Babası Olmadığı Ortaya Çıktı
Kahraman Pilot, Ypg'lilerin Saklandığı Evi Böyle Havaya Uçurdu
Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Alex De Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı
Yemekte Tavuk Yiyen 183 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Genç Kızı Sürükleyerek Çantasını Çalan Gaspçı, Tacizci Çıktı!
11 Kişinin Yandığı Otobüste 10 Numara Yağ Şüphesi
Bursaspor'da Kan Değişimi Artık Çok Yakın
Everton Hocası, Takımın Yeni Penaltıcısını Cenk Tosun Yaptı
Badou Ndiaye'nin Takımı Stoke City, Premier Ligden Düşmek Üzere

Alex de Souza'yı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk Karşıladı

ALEX DE SOUZA'YI ESKİ FENERBAHÇELİ SEMİH ŞENTÜRK KARŞILADI

Derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen Alex de Souza'yı, eski Fenerbahçelilerden sadece Semih Şentürk karşıladı.

Tarih : 14 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Alex De Souza'yı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk Karşıladı(6/10)2

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın Sao Paulo'dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

SEMİH ŞENTÜRK KARŞILADI

Alex de Souza'yı havalimanında karşılayanlar arasında eski takım arkadaşı Semih Şentürk de vardı. Alex'i İstanbul'dan ayrılırken tek uğurlayan futbolcu olan Semih Şentürk, böylelikle eski takım arkadaşına tekrar vefasını göstermiş oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alex  De  Souza    Eski  Fenerbahçeli  Semih  Şentürk  Karşıladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER