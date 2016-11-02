O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

alex de souza'dan aziz yıldırım paylaşımı!

ALEX DE SOUZA'DAN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI!

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Alex de Souza, instagram hesabından Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 16:00
Puan Ver : Alex De Souza'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı!(8/10)6


Fenerbahçe'de 8 buçuk yıl futbol oynayan ve takımdan olaylı bir şekilde gönderilen Alex de Souza, bugün doğum günü olan Aziz Yıldırım ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Alex, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesini 1 Ekim 2012 tarihinde, "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." tweetiyle sonlandırdığını açıklamıştı. Alex'in ayrılığının ardından birçok polemik ortaya atılmıştı. Aziz Yıldırım havalimanında açıklama yaparak bu polemiklere sert bir şekilde cevap vermişti.








Etiketler: Alex  De  Souza  Dan  Aziz  Yıldırım  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER