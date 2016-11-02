ALEX DE SOUZA'DAN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI!
Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Alex de Souza, instagram hesabından Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.
Fenerbahçe'de 8 buçuk yıl futbol oynayan ve takımdan olaylı bir şekilde gönderilen Alex de Souza, bugün doğum günü olan Aziz Yıldırım ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Alex, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesini 1 Ekim 2012 tarihinde, "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." tweetiyle sonlandırdığını açıklamıştı. Alex'in ayrılığının ardından birçok polemik ortaya atılmıştı. Aziz Yıldırım havalimanında açıklama yaparak bu polemiklere sert bir şekilde cevap vermişti.
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