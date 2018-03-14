Ak Parti'den Saadet Çıkışı: Kilit Parti Gibi Göstermek Gerçekçi Değil
Mobilya Devi Yataş, Divan Markasını Satın Altı
Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
Indian Wells'te İkisi De Çakıldı
Güpegündüz Valizle 7 Milyon Tl'lik Eroin Taşıyan Torbacılar Suçüstü Yakalandı
Veli Öğretmene Yumrukla Saldırdı, Süpürge Sapıyla Dayak Yedi
Otel Odasındaki Akla Zarar Teklifi Neden Reddettiği Ortaya Çıktı
Alex De Souza'yı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk Karşıladı
Jette Ölenlerin Cenazeleri Türkiye'de! Bir Tek Kaptan Getirilemedi
Davetli 3 Arkadaşı Son Anda Gitmekten Vazgeçti Ama Hepsi Kahroldu!
Tecavüz Etti Diye Öldürülmüştü, Bebeğin Babası Olmadığı Ortaya Çıktı
Kahraman Pilot, Ypg'lilerin Saklandığı Evi Böyle Havaya Uçurdu
Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Alex De Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı
Yemekte Tavuk Yiyen 183 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Genç Kızı Sürükleyerek Çantasını Çalan Gaspçı, Tacizci Çıktı!
11 Kişinin Yandığı Otobüste 10 Numara Yağ Şüphesi
Bursaspor'da Kan Değişimi Artık Çok Yakın
Everton Hocası, Takımın Yeni Penaltıcısını Cenk Tosun Yaptı
Badou Ndiaye'nin Takımı Stoke City, Premier Ligden Düşmek Üzere

Alex de Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı

ALEX DE SOUZA, GİYDİĞİ TİŞÖRTLE AYKUT KOCAMAN'A GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, İstanbul'a gelirken taktik tahtalı tişört giydi. Tişörtteki 4-1-3-2'lik sistem dikkat çekti.

Tarih : 14 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Alex De Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı(10/10)6

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kitabının imza gününe katılmak üzere İstanbul'a gelirken bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Brezilyalı, üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul'a geldi. Bu hareket Aykut Kocaman'a gönderme olarak da yorumlandı.

10 NUMARALI ÇİFT FORVETLİ SİSTEM

Taktik tahtasında 4-1-3-2 oyun düzeninin olduğu görülürken, 10 numara pozisyonunda bir futbolcu ve çift forvetli bir yapı dikkat çekiyor.

Alex de Souza, CSKA Moskova ve Galatasaray maçlarını yerinden takip edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alex  De  Souza  Giydiği  Tişörtle  Aykut  Kocaman  A  Gönderme  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER