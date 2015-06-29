

Yazıkonak Beldesi, Belediye Caddesi üzerinde bulunan ve Alevilerin yaşadığı belirtilyen 6 ev sarı boya ile işaretlendi. İnsan Hakları Derneği Elazığ Şube Başkanı Behzat Hazır, yaptığı açıklamada daha önce de farklı yerleşim yerlerinde evlerin işaretlemek suretiyle hedef haline getirildiğini belirterek, "Amacı korku ve panik yaratma, insanlarımızı huzursuz kılma ve inançsal ayrımı derinleştirme, karşı karşıya getirme amacı taşıyan bu işaretlemelere karşı kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yazıkonak'ta değişik inanç ve etnik kökene mensup insanlarımız, hiçbir sıkıntı olmadan, beraber bir yaşam sürdürmektedir. Bizce malum olan 'gizli eller' tarafından gerçekleştirilen bu tür işaretlemelerin amacı beldemizde, kentimizde beraber yaşama kültürüne saldırıdır. İnsanları bir birinden ayırma, toplumsal dinamiklerini zayıflatma ve insanları birbirleriyle karşı karşıya getirme amaçlıdır" dedi.