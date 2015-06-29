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aleviler'in yaşadığı 6 evin işaretlenmesi endişe yarattı

ALEVİLER'İN YAŞADIĞI 6 EVİN İŞARETLENMESİ ENDİŞE YARATTI

ELAZIĞ merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde Tuncelili ve Alevi vatandaşların yaşadığı 6 evin sarı boya ile işaretlenmesi ilçede halkın tedirgin olmasına yolaçtı.

Tarih : 29 Haziran 2015, 10:29
Puan Ver : Aleviler'in Yaşadığı 6 Evin İşaretlenmesi Endişe Yarattı(9/10)9


Yazıkonak Beldesi, Belediye Caddesi üzerinde bulunan ve Alevilerin yaşadığı belirtilyen 6 ev sarı boya ile işaretlendi. İnsan Hakları Derneği Elazığ Şube Başkanı Behzat Hazır, yaptığı açıklamada daha önce de farklı yerleşim yerlerinde evlerin işaretlemek suretiyle hedef haline getirildiğini belirterek, "Amacı korku ve panik yaratma, insanlarımızı huzursuz kılma ve inançsal ayrımı derinleştirme, karşı karşıya getirme amacı taşıyan bu işaretlemelere karşı kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yazıkonak'ta değişik inanç ve etnik kökene mensup insanlarımız, hiçbir sıkıntı olmadan, beraber bir yaşam sürdürmektedir. Bizce malum olan 'gizli eller' tarafından gerçekleştirilen bu tür işaretlemelerin amacı beldemizde, kentimizde beraber yaşama kültürüne saldırıdır. İnsanları bir birinden ayırma, toplumsal dinamiklerini zayıflatma ve insanları birbirleriyle karşı karşıya getirme amaçlıdır" dedi.








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