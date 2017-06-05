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alerjiyi bitirecek yöntem bulundu!

ALERJİYİ BİTİRECEK YÖNTEM BULUNDU!

Bilim insanları gıdaya karşı alerjiyi ömür boyu bitirecek bir tedavinin laboratuvar hayvanları üzerindeki denemesinin başarılı olduğunu duyurdu

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:51
Puan Ver : Alerjiyi Bitirecek Yöntem Bulundu!(8/10)9


Avustralyalı bilim insanları fıstık, kabuklu deniz ürünleri ve diğer gıdalara karşı alerjiyi ömür boyu bitirecek bir tedavinin laboratuvar hayvanları üzerindeki denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bilim insanları geliştirdikleri genetik düzenleme tekniğinin bağışıklık sisteminin zararsız yiyecekleri tehdit olarak görmesini engellediğini belirtiyor. Fareler üzerinde yapılan denemede, bağışıklık sisteminin savaştığı T hücrelerinin, zararsız yiyeceklere karşı “Duyarsız” hale getirilmesi sağlandı. Uzmanlara göre insanlar üzerindeki denemeyle bu yeni tedavi 5-6 yıl içinde klinik olarak uygulanabilecek.



 



kaynak:habertürk








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