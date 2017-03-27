

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, yurdun özellikle bahar aylarında lodosla taşınan sahra tozlarına fazlasıyla maruz kaldığına dikkati çekti.



"Her lodos hadisesi olduğu zaman bilin ki sahra tozu da beraberinde geliyor" uyarısında bulunan Saydam, bunu anlamanın yollarından birinin "gökyüzünün sisli, puslu görünmesi" olduğunu ifade etti.







kaynak:habertürk