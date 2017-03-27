ALERJİNİZİN SEBEBİ MEĞER POLEN DEĞİL SAHRA TOZLARIYMIŞ...
Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bahar alerjisi, migren, tansiyon değişikliği gibi rahatsızlıkların sahra tozlarından kaynaklandığını, polenlerin masum olduğunu belirtti
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, yurdun özellikle bahar aylarında lodosla taşınan sahra tozlarına fazlasıyla maruz kaldığına dikkati çekti.
"Her lodos hadisesi olduğu zaman bilin ki sahra tozu da beraberinde geliyor" uyarısında bulunan Saydam, bunu anlamanın yollarından birinin "gökyüzünün sisli, puslu görünmesi" olduğunu ifade etti.
kaynak:habertürk
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