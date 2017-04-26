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alerjik astıma yol açar

ALERJİK ASTIMA YOL AÇAR

Alerji ve immünoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ünsel, bahar aylarının gelmesiyle birlikte, bahar ya da saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit şikayetlerinde artış yaşandığını belirterek, bu konuda uyarıda bulundu.

Tarih : 26 Nisan 2017, 10:19
Puan Ver : Alerjik Astıma Yol Açar(9/10)11


Doğadaki yabani ot, ağaç ve çimen gibi polen üreten bitkilerin neden olduğu bahar nezlesi toplumun yaklaşık yüzde 10-15'ini etkiliyor. Polenler ilkbahar aylarında atmosfere yoğun olarak salındığı için hastaların büyük çoğunluğu olumsuz etkileniyor. Uzmanlar, polene karşı hassasiyeti olan kişilerin mecbur kalmadıkça doğaya ve açık alanlara çıkmamasını öneriyor.



Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ünsel, bahar nezlesinin nezle ve ile benzer belirtiler gösterdiğini kaydederek, "Polen alerjisi olan hastalar bahar ve yaz döneminde çok sık hapşırık, şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, gözlerde sulanma kaşıntı, kulak ve boğazda kaşıntı gibi belirtiler gösteriyor.



 



kaynak:sabah








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