

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, her çocuk için ama özellikle de alerjik çocuklar için deniz tatilinin tedavi açısından önemine değindi. Astım, Alerjik Rinit, Atopik Dermatit gibi hastalıkların en iyi ve en doğal tedavisinin deniz suyu ve güneş ile olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akgul Akpınarlı Antony, “Deniz suyunun şifası asırlardır biliniyor. Hatta modern tıbbın babası Hipokrat, deniz suyunun balık adamların yaralarını iyileştirdiğini keşfettikten sonra kendi hastaları üzerinde kullanmıştı” dedi.







Yapılan araştırmalarda deniz suyunun insan kanında bulunan içeriklere en yakın sıvı olduğunun ve osmiyum, altın, vanadyum, çinko, iyot ve potasyum klorür dahil olmak üzere, 80 den fazla faydalı maddeyi bol miktarda içerdiğinin ve kanıtlandığını anlatan Doç. Dr. Akgul Akpınarlı Antony şöyle konuştu:







“Deniz suyu içerdiği mineral tuzları, amino asitler ve eser elementler ile insan vücudu için vitamin deposu özelliği taşımakta olup alerjik hastalıkların tedavisinde en önemli doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Özellikle de çocuklar deniz suyundan bolca faydalanmalıdır. Deniz suyunda bulunan kalsiyum karbonat, sülfat, potasyum klorür ve magnezyum klorür, magnezyum sülfatta bulunan özellikler çocuklarda şifa niteliği taşımaktadır”







Doç. Dr. Akgul Akpınarlı Antony “Deniz suyu, güneşle birleştiğinde atopic dermatit, ya da çocukluk cağı egzaması dediğimiz deri hastalığına çok iyi gelir. Deniz suyu yine ürtiker ya da halk arasında kurdeşen olarak adlandırılan kaşıntılı alerjik cilt lezyonlarına ve yazın sıcağın etkisiyle oldukça fazla ortaya çıkabilen isiliğe de iyi gelir. Ayrıca deniz suyunun en etkili özelliği; yaraların, alerjik reaksiyonların yol açtığı izleri yok etmesidir. Özetlersek, deniz suyunun egzama, atopik dermatit, ürtiker, kurdeşen, isilik gibi cilt hastalıklarında büyük yararı bulunmaktadır” dedi.







DENİZ TATİLİ HASTALIKLARA BİREBİR







Doç. Dr. Akgul Akpınarlı Antony; “Deniz suyu tüm sinüs yollarını temizler. Dolaylısıyla alerjik rinit ve kronik sinüzitin temizlenmesinde çok etkilidir. Burun ve sinüslerin temiz olmasında alt solunum yollarını ve bronşların alerjik hastalığı astım tedavisinde, oldukça olumlu etkilere sahiptir. Yine yüzme; akciğerlerin kapasitesini artıran en etkili fizik tedavidir ve astımlı her bireyin yapmasını önerdiğimiz en önemli sporlardan biridir.







Tabi deniz tatilinin en önemli faydalarından biride yaz boyunca güneşten aldığımız D vitaminidir. UV ışınları ile derimizde yaptığımız ve vücudumuzda depoladığımız ve kışın bizi hastalıklardan koruyan, savunma sistemimizi güçlendiren ve alerjik hastalıkların oluşumu önleyen D vitaminidir” dedi.