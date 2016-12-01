

Alerji sadece bahar aylarında değil her mevsim karşımıza çıkabiliyor.







Uzmanlar alerjinin çevre kirliliği ve kimyasal kullanımıyla paralel olarak arttığına dikkat çekiyor.







Dermatolog Prof. Dr. Sibel Alper, “Deride iyileşmeyen kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklar, dudak ve gözde şişme, boğazda gıdıklanma, sık hapşırma var ise ve uzun sürüyorsa mutlaka alerji açısından bir hekime başvurmak lazım” diyor.







Alerjik duyarlılık ömür boyu sürüyor. Yaşam kalitesini düşüren alerjenlerle mücadelede teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Alper, “Alerji testleri ile kandan veya deri testleri sırta yapıştırma şeklinde alerjen saptanır, buna göre tedbir alınır. Ya da negatif çıkar. Örneğin; ‘acaba deterjana mı alerji var' diyerek hayatı kendimize zehir etmek yerine, olmadığını bilerek rahatlarız” şeklinde konuşuyor.







BİTKİSEL ÜRÜNLERE DİKKAT







Bir ürünün bitkisel olması güvenli olduğu anlamına gelmiyor. En önemli alerjenlerin bitkiler olduğuna dikkat çeken Dr. Alper, “Bitkiler çok ciddi alerjenler. İlaçların hepsi bitkilerden yapılıyor. Örneğin; ısırgan otu da bir bitki ama alerjen” ifadelerini kullandı.







kaynak:yeniakit