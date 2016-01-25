ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI
İzdivaç programının sunucusu Esra Erol oynadığı bir reklam filminde aldığı ücret dudak uçuklattı.
Radikal'in haberine göre, Bir makarna firmasıyla 3 milyon TL'lik reklam anlaşması imzalayan Esra Erol'un reklam yüzü olduğu film 'Esra Erol'la Dünya Turu'nu yayınlandı.
Erol'un dünyanın farklı ülkelerinin farklı kültürlerine uyarlanmış tarifleriyle makarna pişirdiği 45 saniyelik spotun yapım süreci 25 Film imzası taşıyor.
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