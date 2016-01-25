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aldığı ücret dudak uçuklattı

ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

İzdivaç programının sunucusu Esra Erol oynadığı bir reklam filminde aldığı ücret dudak uçuklattı.

Tarih : 25 Ocak 2016, 12:12
Puan Ver : Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı(10/10)9


Radikal'in haberine göre, Bir makarna firmasıyla 3 milyon TL'lik reklam anlaşması imzalayan Esra Erol'un reklam yüzü olduğu film 'Esra Erol'la Dünya Turu'nu yayınlandı.

Erol'un dünyanın farklı ülkelerinin farklı kültürlerine uyarlanmış tarifleriyle makarna pişirdiği 45 saniyelik spotun yapım süreci 25 Film imzası taşıyor.








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