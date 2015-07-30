

Öpüşmek



Sizi öpmeyi aniden bıraktıysa şüphelenebilirsiniz. Öpüşmek bir ilişkinin doğru yürüdüğünün en önemli göstergelerindendir. eğer seks sırasında veya günlük hayatınızda sizi öpmeyen bir eşiniz varsa alarm çanlarını çalabilirsiniz. Çünkü hem kadınlar hem de erkeklere göre öpüşmek seksten bile daha çok duygusallık içeriyor.



Seks yaşantınız



Seks hayatınız son dönemlerde tam bir rutin haline geldi veya durma noktasında. Partneriniz her zaman yorgun hissediyor, sürekli stresli ve baş ağrıları geçmek bilmiyor. Cinsel arzulardaki azalma ihanet sinyallerindendir. Elbette 1 haftalık süreçten bahsetmiyoruz. Uzun süreli olarak cinsel hayatınızda köklü değişiklikler varsa ve karşınızdaki donuk bir şekilde bu konuyu geçiştirmeye çalışıyorsa onu izlemeye alabilirsiniz.



Cep telefonu



Saklayacak hiç bir şeyi olmayan kişiler cep telefonlarını ortada bırakır. tuvalete dahi cep telefonuyla gidiyor, gelen telefonlarda duygu hali değişiyor ve eve gelince telefonunu sessize alıyor veya kapatıyorsa sakladığı bir şeyler olabilir.



Nasıl giyiniyor?



Dışarı çıkarken dişlerini bile zar zor fırçalayan eşiniz parfümler kullanmaya, cilt bakımı yapmaya, saçlarına şekil vermeye başladıysa bu bir belirti olabilir. giydiği kıyafetler bir anda değişiyor ancak sizinle dolaşırken kendine özen göstermiyorsa şüphelenmeye başlasanız iyi olur.



Sarılmak en önemli göstergedir



Sarılmak çiftler arasındaki duygu alışverişi ve romantizm için olmazsa olmazlardandır. Eşiniz artık size sarılmıyor, mümkün mertebe sizinle temasa geçmekten dahi kaçınıyorsa aranızdaki bağların koptuğu anlamına gelir.



Aldatıldığınızı düşünüyorsanız hemen paniğe kapılmayın. Yanlış alarm vermiş de olabilirsiniz. Önce hiç bir şeyin farkında değilmişsiniz gibi davranın. Onu gizlice takibe alın ve gözlemleyin. Nitekim aldatan kişiler kolay paniğe kapılır. Bu gibi bir durumdan neredeyse eminseniz, işte o zaman onu karşınıza alıp adam gibi konuşmanın zamanı geldi demektir.