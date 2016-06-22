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aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu

ALDATILDIĞINIZI ANLAMANIN 20 YOLU

Birlikte olduğunuz sevgiliniz ya da bir hayatı paylaştığınızı sandığınız eşiniz sizi aldatıyor mu? İşte aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:39
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Birlikte olduğunuz sevgiliniz ya da bir hayatı paylaştığınızı sandığınız eşiniz sizi aldatıyor mu? Peki, bunu nasıl anlayacaksınız? İşte aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu.



1. Gündelik hayatındaki alışkanlıklarını değiştirir ya da yeni hobiler edinir.



2. Alışkanlığı olmadığı halde sık sık hediyeler alır.



3. Olur olmaz nedenlerden kavga çıkarabilir.



4. Bahaneler yaratarak sizinle daha az konuşmaya ve daha az vakit geçirmeye başlar



5. Sık sık kabuslar geçirir ve tanımadığınız kişilerin ismini sayıklar.



6. Sinema ve müzik gibi alanlarda zevkleri değişebilir.



7. Kendisine daha çok vakit ayırır ve daha fazla bakımlı olmaya başlar.



8. Sizi başkalarıyla kıyaslar.








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