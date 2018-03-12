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Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
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Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi

ALDATILDIĞINI FACEBOOK'TAN ÖĞRENDİ, GELİNLİĞİNİ ATEŞE VERDİ

ABD'de yaşayan genç kadın, eşi tarafından aldatıldıktan sonra gelinliğini ateşe verdi. O anların fotoğraflarını paylaşan kadın, internette adeta bir fenomene dönüştü.

Tarih : 12 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi(6/10)2

ABD'nin Louisiana şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Kristy Scott, boşandıktan sonra elbisesini yakarak fotoğrafları internette paylaştı.

EŞİ ALDATMIŞ

Ocak ayınca kendisini aldattığını öğrendiği 16 yaşındaki eşinden boşanan Scott, önce gelinliğini sprey boyayla boyadı daha sonra ise ateşe vererek yaktı. 34 yaşındaki kadın boşmadan sonra gelinliği yaktığında harika bir rahatlama yaşadığını söyledi.

"EVLİLİĞİMİ YAKAMAMIŞTIM GELİNLİĞİ YAKTIM"

"Yakılan elbiseyi görmek, evliliğimin sembolü gibiydi. Çünkü evliliğimi yakamamıştım, ben de elbiseyi yaktım" diyen genç kadın, bu işi yaparken arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu da belirtti.

"OMUZLARIMDAN YÜK KALKTI"

Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı, güzel bir histi diyen Scott, eski eşiyle henüz 18 yaşına gireli iki hafta olmuşken evlenmiş. Eşinin telefonunda bulduğu Facebook mesajlarında aldatıldığını fark eden ve bunu sorduğunda da eşinin durumu hemen kabul ettiğini söyleyen Scott, "O güne kadar mutlu bir evliliğimiz olduğunu düşünmüştüm" dedi.

"Çok incindim ve kızgındım. Kafamın içinde her türlü duygu vardı. Evliliğim için savaştım ama olmadı" diyen kadının şimdi yeni bir ilişkisi var. Scott, "Onları paylaştığımdan beri telefonum adeta uçuyor. Harika geri bildirimler aldım" diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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