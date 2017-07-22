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Aldatıldığını düşünen kadın, eşinin cinsel organını bıçakla parçaladı!

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNEN KADIN, EŞİNİN CİNSEL ORGANINI BIÇAKLA PARÇALADI!

Hindistan'da Sarasu isimli 30 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, kendisini aldatmak ile suçladığı kocasının cinsel organını bıçak ile parçaladığı gerekçesi ile tutuklandı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!(6/10)2

Hindistan'da kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, kocasıyla tartışmasının ardınadan sakinleşmiş gibi yaparak, gece yarısı uyuyan kocasının cinsel organını parçalara ayırdı. Ardından cüzdanına hatıra amaçlı birkaç parçasını koyarak evden gitti.

CÜZDANINA, PARÇALADIĞI CİNSEL ORGANININ BİRKAÇ PARÇASINI KOYDU

Sarasu isimli Hintli kadın kocasıyla kendini aldattığı gerekçesiyle şiddetli bir şekilde kavga etmeye başladı. Kavgadan sonra kadın, eline aldığı bıçak ile uykuda olan kocasının cinsel organını parçalara ayırdı ve hatıra için cüzdanına birkaç parçasını koyup evden ayrılıp babasının evine gitti.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Koca, komşular tarafından hastaneye kaldırılırken, Sarasui polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adam yaralama ve hakaret suçlaması ile cezaevine göderildi. Polis, olay gecesinde çiftin çocuklarının dedelerinin evinde olduğu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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