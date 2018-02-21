ALDATILDIĞINI DÜŞÜNEN CANİ KADIN, KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESİP KLOZETE ATTI
Hindistan'da aldatıldığını düşünen cani kadın, önce uykuya dalan kocasının cinsel organını kesti, sonra klozete atıp sifonu çekti.
Hindistan'da aldatıldığını düşünen cani kadın, uykuya dalan kocasını önce dövdü sonra cinsel organını kesip klozete attı.
KOCASINI BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Jogindernagar şehrinde yaşayan Azad Singh isimli adam, karısı tarafından başka bir kadınla birlikte olmakla suçlandı. Singh, eşi ile bu konu üzerine uzun bir tartışma yaşadı. Kadın, uykuya dalan kocasını sopayla döverek bilincini kaybetmesini sağladı. Ardından eline aldığı bıçakla kocasının cinsel organını kesip klozete atarak sifonu çekti.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu, Azad'ın ailesinin kadından davacı olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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