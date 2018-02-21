Hindistan'da aldatıldığını düşünen cani kadın, uykuya dalan kocasını önce dövdü sonra cinsel organını kesip klozete attı.

KOCASINI BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Jogindernagar şehrinde yaşayan Azad Singh isimli adam, karısı tarafından başka bir kadınla birlikte olmakla suçlandı. Singh, eşi ile bu konu üzerine uzun bir tartışma yaşadı. Kadın, uykuya dalan kocasını sopayla döverek bilincini kaybetmesini sağladı. Ardından eline aldığı bıçakla kocasının cinsel organını kesip klozete atarak sifonu çekti.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu, Azad'ın ailesinin kadından davacı olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada