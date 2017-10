Yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye ve kendi tasarımlarıyla 'Seçkin Piriler' markasını yaratmaya hazırlanan Seçkin Piriler, Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

6 yıllık eşi Kaan Tangöze'den olaylı bir şekilde boşanan Seçkin Piriler, "Aldatıldığınızı anlamadınız mı?" şeklindeki soruya "Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi. Hatta beni aldattığını gazeten öğrenmeden üç gün önce Bodrum'da oteldeydik, her şey harikaydı" yanıtını verdi.

İşte o röportajdan bir kesit;

Aldatıldığınızı hiç mi hissetmediniz?

İki gün önce kucağında oturuyordum, nasıl anlayabilirdim! Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş. Konseri olmadığında hep evdeydi. Meğer konserlerine götürüyormuş.





Kadınlar aldatıldıklarını anlar ama susar bazen... Bunu tercih etmiş olabilir misiniz?

Şüpheleneceğim hiçbir şey olmuyordu ki!

Yataktada mı?

Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi. Hatta beni aldattığını gazeten öğrenmeden üç gün önce Bodrum'da oteldeydik, her şey harikaydı. El ele, göz göze, diz dizeydik. Kaan gelince çocuklardan önce beni öperdi. Üçüncü çocuğu istiyordu. "İki erkeğin yanına bir kız yakışır"diyordu. Bizi tanıyan herkes biliyor bunları. Her şeyimiz yerli yerindeydi.





Öğrenince ilk tepkiniz ne oldu?

Aldatıldığımı o malum fotoğrafla öğrendim. İsmi lazım değil karşı taraf, "Evlilik kurumuna saygım var ama ortada gerçek bir evlilik varsa" dedi. Sinir krizleri geçirdim. Kaan'ı sarsarak soruyordum, "Söyleeeee! Gerçek değil miydi evliliğimiz, söyleeeee! Gözüme bakarak söyle!" diye.

Kaan Bey ne dedi?

"Tabii ki gerçekti" dedi. Gerçekti çünkü. Bir de babamı çok yeni kaybetmiştim. Kendi acımı bastırmaya çalışıyorum, ailemi teskin etmeye çalışıyorum. Üstüne bir de bu... Geçirdiğim travmayı düşünebiliyor musun? Şok geçirdim. Kaan zaten duygularını belli eden, 'mıç mıç' bir adam değil. Ağır bir tip. Ama beni sevdiğini her zaman, her şekilde hissettirirdi.





Bazı kadınlar inat ediyor, aldatıldığında boşanmak istemiyor...

O tip biri değilim. Basında üç ay sonra "Karar verildi" diye yazdılar. Halbuki ben kararımı hemen verdim ama avukata gidemedim. İki çocuk var kolay değil ki!

Ayrıldıktan sonra Kaan Bey'in arkadaşı olduğu iddia edilen Levent Özer ile birlikte olduğunuz yazıldı...

Alakam yok. Ayrıca Kaan'ın arkadaşı değil, hayranı. Bir kaç kere denk geldik. Saçma sapan şeyler yazdılar. Kaan da sinirlendi o haberlere, delirdi.

Kaan Tangöze, eşini aldatırken böyle yakalanmıştı;











Kaynak: haberinburada