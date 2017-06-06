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aldatılan koca, 10 bin liralık tazminatı icra yoluyla alacak

ALDATILAN KOCA, 10 BİN LİRALIK TAZMİNATI İCRA YOLUYLA ALACAK

Bursa'da oturan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Mustafa Pire, geçen yıl erkek arkadaşı ile yolda el ele yürürken fotoğrafını çektiği 37 yaşındaki eşi Sabire K.'den boşanmasının ardından, mahkeme kendisini haklı bularak 10 bin lira tazminata hükmetti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 12:04
Puan Ver : Aldatılan Koca, 10 Bin Liralık Tazminatı İcra Yoluyla Alacak(6/10)7


Mustafa Pire, velayeti kendisinde olan kızını almak için boşandığı eşinin baskısına uğradığını söyleyince Sabire K. 3 ay evden uzaklaştırmaı cezası da aldı. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onaylanınca Pire, 10 bin liralık tazminatı tahsil etmek için eski eşi hakkında icra işlemi başlattı.



Merkez Nilüfer İlçesi Doğan Mahallesi'nde oturan ve bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan Mustafa Pire, 2014 yılında eşi Sabire K.'nın yolda erkek arkadaşı ile el ele yürürken fotoğrafını çekti. Daha sonra Bursa 3'üncü Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Pire, çektiği bu fotoğrafı da kanıt olarak mahkemeye sundu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme çiftlerin boşanmasına, 14 yaşındaki büyük kızının velayetinin babasına, küçük kızın velayetini ise annesine verirken, Sabire K.'yı ise 6 bini maddi 4 bini ise manevi olmak üzere 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.



 



kaynak:milliyet








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