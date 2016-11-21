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aldatılan kadına şok ceza

ALDATILAN KADINA ŞOK CEZA

İstanbul'da eğitmenlik ve tercümanlık yapan iki çocuk annesi S.K. hem aldatıldı hem de üstüne ceza aldı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 09:38
Puan Ver : Aldatılan Kadına Şok Ceza(8/10)8


İstanbul'da eğitmenlik ve tercümanlık yapan iki çocuk annesi S.K.'nin 20 yıllık eşi N.K. bir gümrük şirketinin ortağıydı. N.K. ile aynı şirkette çalışan D.Ş. arasında duygusal yakınlık başladı. Eşinin sevgilisine yazdığı şiirleri ele geçirmesi üzerine yasak aşkını itiraf eden N.K., ayrı bir eve çıkarak boşanma davası açtı.



Evliliğini kurtarmak isteyen N.K.'nin yüz yüze görüştüğü D.Ş. yasak aşkı inkar etti. Bunun üzerine dedektifliğe soyunan S.K., takibe aldığı eşi ve sevgilisini bir AVM'de el ele görünce fotoğraflarını çekti. D.Ş.'nin suç duyurusu üzerine, S.K. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.K. duruşmada fotoğraf çektiğini ve D.Ş'yi uyardığını kabul etti.



D.Ş. ise N.K. ile ilişkisi olmadığını belirterek, "Beni öldüreceğini söylüyor" dedi. Mahkeme, S.K.'ye verdiği 2 ay 15 günlük hapis cezasını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla 5 yıl erteledi. S.K., eşi ve D.Ş. ile "hakaret, basit yaralama, tehdit" suçlarından da mahkemelik oldu. 3 ay 10 güne mahkum olan S.K.'nın bu cezası da 5 yıl ertelendi. N.K.'ye eşini tehditten verilen 500 TL para cezası da ertelendi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Aldatılan  Kadına  Şok  Ceza    haber

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