TCT Mobile orta sınıf akıllı telefon pazarı için güçlü bir ürün ile karşımıza çıktı. Alcatel'in yeni ürünü olan Alcatel Pop 4S, zengin donanım birleşenleri ve uygun fiyatı ile kendisinden fazlasıyla söz ettirecek.



TCT Mobile orta sınıf akıllı telefon pazarı için güçlü bir ürün ile karşımıza çıktı. Alcatel'in yeni ürünü olan Alcatel Pop 4S, zengin donanım birleşenleri ve uygun fiyatı ile kendisinden fazlasıyla söz ettirecek.



Alcatel markasını satın alıp başarılı bir şekilde devam ettiren Çinli TCT Mobile, yeni ürünü olan Alcatel Pop 4S ile özellikle orta sınıfı hedef alıyor.



Alcatel Pop 4S'e yakından baktığımızda ön tarafının Samsung ürünlerini fazlasıyla anımsadığını söylemeliyiz. Ön tarafta bulunan ve Samsung'un artık bir simgesi olan, uzunlamasına Home butonu bu üründe yer alıyor. Hatta Home butonunun yanında bulunan kapasitif geri ve Multitasking butonları da unutulmamış.



5.5 inç ekranın üstünde LED flashlı 5 MP'lik kamera sensoru yer alıyor. Sağ kenarında açma kapama düğmesi ve ses düğmeleri bulunuyor. Sol kenarda ise herhangi bir düğme yok. Alcatel Pop 4S'in kasa sistemi tamamen plastikten oluşuyor. Çıkarılabilir metal görünümlü arka kapak bile aynı malzemeye sahip. Ürünün arka kısmında, çift led flashlı 13 MP kamera sensorü bulunuyor.



ALcatel Pop 4S, 150 gr ağırlığı ile sınıfının en hafif ürünü değil. Buna karşın ele çok iyi oturduğunu söylemeliyiz.



Ekran



Alcatel Pop 4S'in boyutlarına ve erkan büyüklüğüne bakıldığında, onu bir Phablet olarak da konumlandırmak mümkün. IPS teknolojiye sahip 5.5 inç ekran 1920×1080 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor. 400 ppi'lik piksel yoğunluk değeri ise, yeterince keskin bir görüntü oluşturduğunu söylemeliyiz.



Ekran IPS olduğundan dolayı farklı açılardan bakılabiliyor. Bununla birlikte renk dağılımı ve doğruluğu üst seviye ürünlerle kapışabilecek güçte. Yalnız parlaklık değerinin biraz da iyi olmasını isterdik.



Dokunmatik ekranın tepkime süresi gayet başarılı. Buna karşın ekranı açmak için, çift tıklamanın zaman zaman zor algılandığına şahit olduk.



Performans



Alcatel Pop 4S, sekiz çekirdekli Mediatek Helio P10 işlemcisine sahip. Bu işlemci 2 GByte bellek ile beraber AnTuTu testinde 44352 puan alıyor. Bunun anlamı Qualcomm Snapdragon 617 işlemcisi ile aynı güçte olması. Yaptığımız performans testlerinde Pop 4S'in gayet iyi sonuçlar aldığını söylemeliyiz. Öyle ki bu ürün LG G4 ile neredeyse aynı güçte.



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