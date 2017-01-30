Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.



Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.



Şubat ayının sonunda Barselona'da düzenlenecek MWC 2017, yılın en görkemli fuarlarından biri olma yolunda ilerliyor. LG, Sony, ZTE ve Huawei gibi dev firmalar yeni telefonlarını MWC 2017'de tanıtacak. Bu dev firmalara katılacak bir diğer telefon üreticisi de Alcatel olacak. Son yıllarda rakiplerinin gerisinde kalan Alcatel, MWC 2017'de tam 5 yeni akıllı telefon tanıtacak.



Üstelik firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu 5 akıllı telefondan en az biri modüler telefon olacak. Sızdırılan yeni bir görüntü, bahsi geçen bu modüler telefonun değişik bir tasarıma sahip arka yüzünün ilk kez görülmesini sağladı. Telefonun arka yüzü küçük LED ışıklarla kaplı olacak ve bu ışıklar şarkı çalarken farklı renklere bürünecek.



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