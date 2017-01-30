Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi
Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor
Rusya'dan Trump'ın Suriye Önerisine Yeşil Işık!
İçişleri Bakanlığı: Bir Haftada 202 Operasyon Yapıldı
'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!
Teröre Karşı Yürüyen Üniversiteli Meclis'e Ulaştı
Chp'den Erdoğan Ve Hükümete Trump Eleştirisi
Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?
Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması
2015'ten Bugüne 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Akaryakıt Şirketlerine 4,9 Milyon Lira Ceza
Abd'de Binler Trump'a Karşı Havaalanlarına Akın Etti!
Samsung Patent Sayısı İle Sektörünün Lideri

alcatel, mwc 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak

ALCATEL, MWC 2017'DE 5 YENİ TELEFON TANITACAK

Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.

Tarih : 30 Ocak 2017, 12:28
Puan Ver : Alcatel, Mwc 2017'de 5 Yeni Telefon Tanıtacak(10/10)12


Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.



Şubat ayının sonunda Barselona'da düzenlenecek MWC 2017, yılın en görkemli fuarlarından biri olma yolunda ilerliyor. LG, Sony, ZTE ve Huawei gibi dev firmalar yeni telefonlarını MWC 2017'de tanıtacak. Bu dev firmalara katılacak bir diğer telefon üreticisi de Alcatel olacak. Son yıllarda rakiplerinin gerisinde kalan Alcatel, MWC 2017'de tam 5 yeni akıllı telefon tanıtacak.



Üstelik firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu 5 akıllı telefondan en az biri modüler telefon olacak. Sızdırılan yeni bir görüntü, bahsi geçen bu modüler telefonun değişik bir tasarıma sahip arka yüzünün ilk kez görülmesini sağladı. Telefonun arka yüzü küçük LED ışıklarla kaplı olacak ve bu ışıklar şarkı çalarken farklı renklere bürünecek.



Sony PS4 Pro oyun konsolu video inceleme








Etiketler: Alcatel  Mwc  2017  De  5  Yeni  Telefon  Tanıtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER