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alçaklar cesaret hapı alıp saldırmış!

ALÇAKLAR CESARET HAPI ALIP SALDIRMIŞ!

Saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Alçaklar Cesaret Hapı Alıp Saldırmış!(9/10)9


BİNLERCE YIL HAPİS İSTENDİ: Saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 4 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 856 yıldan, 4 bin 929 yıla kadar hapisle, 6 şüphelinin ise 7,5 yıl ile 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması istendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü suçtan zarar gören olarak yer aldı.








Etiketler: Alçaklar  Cesaret  Hapı  Alıp  Saldırmış    haber

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