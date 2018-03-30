Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun isimleri belli oldu.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt merkez ilçe Ormanardı köyü mülki sınırlarında 30 Mart Cuma günü saat 05.30 sıralarında Ormanardı köyü yol yapım çalışmasını yürüten şantiyenin emniyetini alan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu Siirt merkez ilçe nüfusuna kayıtlı Sıddık Erkan (46), Mehmet Eren (44), Abdullah Yüztağ (40), Seyfettin Bağkurt (26), Nevzat Gökçe (37) ve Mehmet Oktay (27) isimli 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu kaydedildi.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: haberinburada