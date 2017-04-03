

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bir tane densiz milletvekili çıkmış. CHP'nin Konya Milletvekili, 'Evet, çıkarsa nasıl Samsun'a çıktık. Amasya'ya gittik, Erzurum'a, Sivas'a gittik. Ankara'dan, Polatlı'dan, Sakarya'dan bunları denize döktük. Bu 'evet' verenleri de denize dökeceğiz'. Alçak, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyorsun? Haddini bil. Bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, bu milleti denize dökmekle tehdit etmek senin ne haddine?" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayi esnafıyla bir araya geldi. Ankara'da esnafla buluşan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz, kontrollü bir darbe girişimidir' açıklamasını eleştirdi. Başbakan Yıldırım, "Bugün bakıyorum da ana muhalefet partisinin genel başkanı bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz, kontrollü bir darbe girişimidir'. Ne demek kardeşim kontrollü darbe girişimi? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi? Onların yakınlarının acılarını incitmek değil mi? Gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Yani bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı. Uçaklar bombaladı. Ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı. Milletin üzerine ateş etti. Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Bu millet bağımsızlık destanı yazmıştır. Siz kalkıp, diyeceksiniz 'Efendim, 9'da darbe mi olurmuş?'. E sana sorsalardı saatini, madem beğenmedin. Niye önceden biliyordun da bu kadar yanlış saatte yaptırdın? Şu kepazeliğe bak. Türkiye, uçurumun kenarından dönmüş. '15 Temmuz acaba darbe miydi, değil miydi'; hiç yeri, zamanı olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Bu, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı. Sıradan biri değil. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum" diye konuştu.







CHP'Lİ BOZKURT'A TEPKİ: BU MİLLETİ DENİZE DÖKMEKLE TEHDİT ETMEK SENİN NE HADDİNE?







CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un, katıldığı bir televizyon programında yaptığı, hakkında soruşturma başlatılmasına da neden olan açıklamaya tepki gösteren Yıldırım, "Bazı dost bildiğimiz ülkeler de bunu söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Sen bu ülkenin ana muhalefet partisisin. Sen iktidar ortağısın. Ülkenin geleceğine kast eden bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak. Onlara karşı bir gebeliğin, bir zaafın mı var? Bunu bilelim. 15 Temmuz'u unuttu adam. Bu millete, bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Bir tane densiz milletvekili de çıkmış, CHP'nin Konya Milletvekili 'Evet, çıkarsa nasıl Samsun'a çıktık. Amasya'ya gittik, Erzurum'a, Sivas'a gittik. Ankara'dan, Polatlı'dan, Sakarya'dan bunları denize döktük. Bu 'evet' verenleri de denize dökeceğiz'. Alçak, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyorsun? Haddini bil. Bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, bu milleti denize dökmekle tehdit etmek senin ne haddine?" dedi.







kaynak:hürriyet