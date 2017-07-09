ALBAYRAK: FSRU ÜNİTEMİZİ FAALİYETE ALDIK VE YAKIN ZAMANDA İKİNCİSİ DE HAYATA GEÇİRECEĞİZ
22. Dünya Petrol Kongresi, 'Enerji için anahtar Türkiye' mottosuyla İstanbul'da başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili "FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisi de hayata geç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenen törene katıldı.
"İKİNCİ ÜNİTE DE HAYATA GEÇİRİLECEK"
Berat Albayrak, Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili "FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisi de hayata geçireceğiz" dedi.
Albayrak "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. 'Enerji için anahtar ülke Türkiye" sloganını bu kongrede motto olarak belirledik" açıklamasında bulundu.
13 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Petrol ve doğalgaz ile ilgili yatırımlardan, işbirliklerine kadar enerji alanında pek çok konunun tartışılacağı zirve 13 Temmuz'a kadar sürecek.
Kaynak: haberinburada
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