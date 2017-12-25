ALBARAKA TÜRK YAYINCILIK İŞİNE GİRDİ
Albaraka Türk, 3,5 milyon lira sermaye ile Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık adı altında yeni bir şirket kurdu.
Albaraka Türk, "Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ" unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.
KAP'A AÇIKLAMA YAPTI
Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Aralık 2017 tarihli toplantısında; Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ unvanıyla bir şirketin kurulmasına, şirket sermayesinin 3.540.000 TL olmasına ve şirketin kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar