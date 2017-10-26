ALASKA'DAKİ HAVALİMANININ SÜRPRİZ ZİYARETÇİSİ FOK, UÇUŞLARI DURDURDU
Geçtiğimiz pazartesi günü, Alaska'daki bir havalimanının irice bir ziyaretçisi vardı. Pistte bulunan fok, herhangi bir kaza yaşanmadan ekiplerin yardımıyla dışarı çıkartıldı.
Alaska'nın Utqiagvik şehrindeki Wiley Post-Will Rogers Memorial Havalimanının pistini gören yetkililer şaşkına döndü. Yaklaşık 205 kg olduğu tahmin edilen bir fok uçakların kullandığı pistte boylu boyunca uzanıyordu.
MİSK ÖKÜZLERİ SIK GÖRÜLÜYOR
Aslında Alaska'daki havalimanları yaban hayat konusunda oldukça tecrübeli. Mesela pistlerde misk ökzülerinin görülmesi sıradan kabul ediliyor. Ancak şimdiye kadar bir foka hiç rastlanmamıştı.
"HAVALİMANINDA YABANCI BİR OBJE BULUNDU"
Olay geçtiğimiz pazartesi günü, Scott Babcock tarafından "Havalimanında yabancı bir obje bulundu" şeklinde paylaşıldı. Mesajın oldukça ilgi görmesi üzerine Alaska Ulaşım Departmanı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
North Pound Hayvan Kontrol Birimi hayvanı pistten güvenli bir şekilde kaldırmak için çağrıldı ve hayvan, ekipler tarafından bir kızak yardımıyla doğal hayata döndürüldükten sonra uçuşlar normale döndü.
Yetkililer daha önce pistte kuş, ren geyiği, kutup ayısı, misk öküzü gibi hayvanların görüldüğünü ancak fokun bir ilk olduğunu söyledi.
KUŞLAR KAZALARIN YÜZDE 90'INDAN SORUMLU
Alaska Ulaşım Departmanı İletişim Direktörü Meadow Bailey, uçakların vahşi yaşam hayvanları sebebiyle yaptıkları kazaların önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu ve her yıl havacılık sektörüne yüz milyonlarca dolara mal olduğunu söyledi. Bailey ayrıca, "Kuşlar, ABD'deki kazaların yüzde 90'ının fazlasından sorumlu, memelilerin sebep oldukları ise çok nadir." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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