Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Alaska'daki Havalimanının Sürpriz Ziyaretçisi Fok, Uçuşları Durdurdu

ALASKA'DAKİ HAVALİMANININ SÜRPRİZ ZİYARETÇİSİ FOK, UÇUŞLARI DURDURDU

Geçtiğimiz pazartesi günü, Alaska'daki bir havalimanının irice bir ziyaretçisi vardı. Pistte bulunan fok, herhangi bir kaza yaşanmadan ekiplerin yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Alaska'daki Havalimanının Sürpriz Ziyaretçisi Fok, Uçuşları Durdurdu(7/10)3

Alaska'nın Utqiagvik şehrindeki Wiley Post-Will Rogers Memorial Havalimanının pistini gören yetkililer şaşkına döndü. Yaklaşık 205 kg olduğu tahmin edilen bir fok uçakların kullandığı pistte boylu boyunca uzanıyordu.

MİSK ÖKÜZLERİ SIK GÖRÜLÜYOR

Aslında Alaska'daki havalimanları yaban hayat konusunda oldukça tecrübeli. Mesela pistlerde misk ökzülerinin görülmesi sıradan kabul ediliyor. Ancak şimdiye kadar bir foka hiç rastlanmamıştı.

"HAVALİMANINDA YABANCI BİR OBJE BULUNDU"

Olay geçtiğimiz pazartesi günü, Scott Babcock tarafından "Havalimanında yabancı bir obje bulundu" şeklinde paylaşıldı. Mesajın oldukça ilgi görmesi üzerine Alaska Ulaşım Departmanı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

North Pound Hayvan Kontrol Birimi hayvanı pistten güvenli bir şekilde kaldırmak için çağrıldı ve hayvan, ekipler tarafından bir kızak yardımıyla doğal hayata döndürüldükten sonra uçuşlar normale döndü.

Yetkililer daha önce pistte kuş, ren geyiği, kutup ayısı, misk öküzü gibi hayvanların görüldüğünü ancak fokun bir ilk olduğunu söyledi.

KUŞLAR KAZALARIN YÜZDE 90'INDAN SORUMLU

Alaska Ulaşım Departmanı İletişim Direktörü Meadow Bailey, uçakların vahşi yaşam hayvanları sebebiyle yaptıkları kazaların önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu ve her yıl havacılık sektörüne yüz milyonlarca dolara mal olduğunu söyledi. Bailey ayrıca, "Kuşlar, ABD'deki kazaların yüzde 90'ının fazlasından sorumlu, memelilerin sebep oldukları ise çok nadir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alaska  Daki  Havalimanının  Sürpriz  Ziyaretçisi  Fok  Uçuşları  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER