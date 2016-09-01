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alaska'da iki uçak çarpıştı: 5 ölü

ALASKA'DA İKİ UÇAK ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ

ABD'nin Alaska eyaletinde iki uçak havada çarpıştı. Uçaklarda bulunan 5 kişiden kurtulan olmadı.

Tarih : 01 Eylül 2016, 09:14
Puan Ver : Alaska'da İki Uçak Çarpıştı: 5 Ölü(8/10)7


Amerikan medyasında yer alan haberlere göre içinde 3 kişi bulunan Hageland Aviation Cessna 208 Caravan tipi uçak ile, içinde 2 kişi bulunan Piper PA-18 tipi iki uçak havada çarpıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen çarpışmanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, enkazlarına ulaştıkları uçaklarda bulunan 5 kişinin de cesediyle karşılaştı. ABD Sivil Havacılık Dairesi'nin olayla ilgili inceleme başlatacağı belirtildi.








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