ABD'nin Alaska eyaletinde iki uçak havada çarpıştı. Uçaklarda bulunan 5 kişiden kurtulan olmadı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre içinde 3 kişi bulunan Hageland Aviation Cessna 208 Caravan tipi uçak ile, içinde 2 kişi bulunan Piper PA-18 tipi iki uçak havada çarpıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen çarpışmanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, enkazlarına ulaştıkları uçaklarda bulunan 5 kişinin de cesediyle karşılaştı. ABD Sivil Havacılık Dairesi'nin olayla ilgili inceleme başlatacağı belirtildi.