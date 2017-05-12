

Uzun zamandır uyku alışkanlıkları üzerine araştırmalar yapan Ariely, sabahları saati kurup uyandıktan sonra tekrar yatmanın vücuda hiçbir katkısının olmadığının altını çizerek, “Fazladan 5,10 ya da 20 dakika uyumanın bizi gün içerisinde daha dinç tutacağını sanıyoruz.



Ama durum böyle değil. Aksine uyku bölünüyor, bu da bizi gün içerisinde daha yorgun ve uykulu yapıyor” ifadelerini kullandı.