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alarmı kapattıktan sonra sakın uyumayın! yoksa...

ALARMI KAPATTIKTAN SONRA SAKIN UYUMAYIN! YOKSA...

Profesör Dan Ariely, sabahları alarmı kurup uyandıktan sonra biraz daha uyumanın, kişiyi gün içerisinde daha yorgun yaptığını belirtti

Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:48
Puan Ver : Alarmı Kapattıktan Sonra Sakın Uyumayın! Yoksa...(6/10)6



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde köşe yazarlığı yapan davranış bilimcisi Profesör Dan Ariely, sabahları alarmı kurup uyandıktan sonra biraz daha uyumanın, kişiyi gün içerisinde daha yorgun yaptığını belirtti.




Uzun zamandır uyku alışkanlıkları üzerine araştırmalar yapan Ariely, sabahları saati kurup uyandıktan sonra tekrar yatmanın vücuda hiçbir katkısının olmadığının altını çizerek, “Fazladan 5,10 ya da 20 dakika uyumanın bizi gün içerisinde daha dinç tutacağını sanıyoruz.




Ama durum böyle değil. Aksine uyku bölünüyor, bu da bizi gün içerisinde daha yorgun ve uykulu yapıyor” ifadelerini kullandı.




Alarmın çaldığı anda uyanmanın uyku alışkanlığı açısından en doğru yöntem olduğunu vurgulayan Profesör Ariely, “Biraz daha fazla uyuyayim diye kendimizi yorgun yapıyoruz.



 



kaynak:habertürk












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